Bundesheer übergab Impfstoff an Pflegeheime

Das Bundesheer hat am Sonntagvormittag Corona-Impfdosen an das medizinische Personal der Senioren-, Pflege- und Wohnheime in Graz, Salzburg, Mieming in Tirol, Dornbirn und Bregenz übergeben. Somit ist die Verteilung der ersten Lieferung der Vakzine abgeschlossen. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner dankte den involvierten Soldaten und Zivilbediensteten, „für weitere Aufgaben stehen wir bereit“.