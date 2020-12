Überlastung: Dobratsch-Alpenstraße war gesperrt

Kostenloser Shuttle auf den Dobratsch

„Wir stehen zur Kooperation mit der Stadt und ermöglichen die freie Auffahrt im Winter gerne“, so Johannes Hörl, Geschäftsführer der Villacher Alpenstraßen Fremdenverkehrs GmbH. Eine kostenlose Alternative zur Auffahrt bieten Stadt, Naturpark Dobratsch und Tourismusregion Villach in Zusammenarbeit mit der Postbus AG an: „Der Naturpark-Bus fährt in den Ferien täglich vier Mal auf den Berg und wieder herunter, und das völlig kostenlos", freut sich Naturpark-Referentin Vizebürgermeisterin Irene Hochstetter-Lackner.