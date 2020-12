Bub (11) kam nicht nach Hause: Große Suchaktion

Bange Stunden hat eine Familie am Dienstagabend in Wien durchleben müssen. Der elfjährige Sohn war von der Schule nicht nach Hause gekommen. Da die Familie erst kürzlich umgezogen war, befürchteten die Eltern, dass sich ihr Bub verlaufen haben könnte. Und so war es auch, dank eines Passanten konnte der Schüler in der Leopoldstadt gefunden werden.