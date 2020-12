„Die Impfungen sind weiterhin wirksam“

Die neue Mutation des Coronavirus erregt auf der ganzen Welt Besorgnis: das ist das große Thema heute, außerdem sehen wir uns die Infektionszahlen in Österreich an und, wo Sie vor Weihnachten noch einen Schnelltest machen können. Herzlich willkommen zu Ihren Krone-News mit Damita Pressl heute am Montag, den 21. Dezember.