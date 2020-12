Tierhasser unterwegs: Katze „Molly“ angeschossen

Projektil im Unterbauch

Am Sonntagabend kam „Molly“ erneut verletzt nach Hause. Diesmal wurde die Samtpfote in der Tierklinik geröntgt und es wurde tatsächlich ein Projektil im Unterbauch entdeckt. Die Katze wurde am Montag operiert. „So kann es nicht weitergehen. Anscheinend gibt es seit Jahren solche Vorfälle. Ich habe Angst um meine Katzen, aber ich will sie nicht einsperren. Sie sind die Freiheit gewöhnt“, sagt Müller.