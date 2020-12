Krankenstand zu teuer: Zwei Angestellte entlassen

„Erwarte, dass Sie mich in der Krise unterstützen“

Da die Arbeitnehmerinnen das verweigerten, folgte die fristlose Entlassung. Der Mediziner wollte einfach das Entgelt während des Krankenstandes nicht weiterzahlen. Als Begründung schrieb er an eine Mitarbeiterin – die mit ihm seit 1992 zusammenarbeitete – in einer WhatsApp-Nachricht: „Ich erwarte, dass Sie mich in der Krise unterstützen.“