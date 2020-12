Neue Corona-Variante in Italien nachgewiesen

Auch andere EU-Länder wie Belgien, Bulgarien, Deutschland, Frankreich, Irland, Italien, Luxemburg, die Niederlande, Italien, der Schweden kündigten ein Kappen der Flug- und mitunter sogar anderer Verkehrsverbindungen an. Auch die nicht zur EU gehörende Schweiz kündigte an, die Flugverbindungen zu Großbritannien und Südafrika per Mitternacht einzustellen. In Deutschland sind Landungen aus Großbritannien ab Mitternacht untersagt, wie aus einer Verfügung des Verkehrsministeriums hervorgeht. Ausgenommen sind demnach reine Frachtflüge, Flüge mit medizinischem Personal oder wenn Maschinen nur mit Crews an Bord nach Deutschland zurückkehren wollen.