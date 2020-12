Lena Gercke: Nacktfoto zum 4. Adventsonntag

Model und Moderatorin Lena Gercke schenkte ihren Fans am 4. Adventsonntag eine sinnliche statt einer besinnlichen Weihnacht. Die blonde Schönheit postete in ihren Instagramstorys ein Nackt-Selfie von sich aus einem Hotelzimmer, das sie mit nassen Haaren, die Hände vor den Brüsten und ansonst splitterfasernackt in einem Bett vor einem Spiegel zeigt. Dazu schreibt die erste „Germany‘s next Topmodel“-Gewinnerin frech: „Nur noch viermal schlafen.“ Jetzt wissen ihre Fans, dass sie auch in der Vorweihnachtszeit nicht in lustige Weihnachtspyjamas schlüpft, sondern wie Gott sie schuf die Äuglein pflegt.