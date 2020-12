42% aller Corona-Toten waren Pflegeheim-Bewohner

Die Zahl der Corona-Toten ist am Sonntag wieder deutlich über die 100er-Marke geschnellt - exakt 142 Tote wurden vom Krisenstab (Stand: Sonntag, 9.30 Uhr) vermeldet. Die meisten Opfer gab es in der Steiermark (81). Über 19.400 Menschen starben heuer insgesamt in Pflegeanstalten und ähnlichen Einrichtungen. Allein seit 19. Oktober waren es mehr als 2700 Menschen - ein Plus von 36 Prozent gegenüber 2019. Die Zahl der Neuinfektionen liegt dagegen mit 1645 so niedrig wie zuletzt vor dem 21. Oktober.