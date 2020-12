Über 40 Graureiher zum Abschuss freigegeben

Bereits in den Jahren 2004 bis 2018 mussten die Graureiher in Oberösterreich gewaltig Federn lassen. Aufgrund der legalen Abschüsse ging ihre Zahl von etwa 190 auf rund 70 Brutpaare zurück, wie das zum Beispiel durch 177 legale Abschüsse im Winter 2016/17 der Fall war. Erst in den Folgejahren, als weniger geballert werden durfte, konnte sich der Bestand wieder ein wenig erholen.