Präsident Macron positiv auf Coronavirus getestet

Frankreich will bis Jahresende 1,6 Millionen Impfdosen

Noch bis zum Jahresende soll es in Frankreich erste Impfdosen gegen das Coronavirus geben. Frankreichs Premierminister Jean Castex sagte am Mittwochabend in der Nationalversammlung, man würde bis zum Monatsende 1,16 Millionen Einheiten eines ersten Impfstoffes geliefert bekommen. Anfang Jänner sollten dann noch einmal 677.000 Dosen hinzukommen, im Februar weitere 1,6 Millionen.