Starker Fachkräftemangel trotz Corona-Krise

Für ist Kopf ist es ein „deutliches Warnzeichen“, dass selbst bei hoher Arbeitslosigkeit ein großer Fachkräftemangel besteht. Aktuell sind mehr als 472.000 Personen beim Arbeitsmarktservice arbeitslos gemeldet oder befinden sich in Schulung und knapp 366.600 Beschäftigte befinden sich in Kurzarbeit. „Mit den richtigen Maßnahmen im Bereich Aus- und Weiterbildung sowie im Bereich Mobilität muss es doch möglich sein, aus diesem Pool Fachkräfte zu rekrutieren“, so Kopf. Unter anderem müsse man die überregionale Vermittlung stärken.