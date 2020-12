U-Bahn-Bau in Wien doppelt so teuer wie geplant!

Wie beim Skandal-Krankenhaus Nord entgleist wieder einmal ein Großprojekt in finanzieller Hinsicht. Bei der Präsentation im Juni 2014 bezifferte Brauner die Kosten mit etwa einer Milliarde Euro. „Nun macht es das Doppelte aus“, so ein Insider. Das Büro von Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) will die Zahl weder bestätigen noch dementieren. Diese Woche wird noch ein Zeit- und Kostenplan vorgelegt.