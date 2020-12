Zweiter Corona-Lockdown traf Familien noch härter

Einkommensverluste treffen vor allem Einkommensschwächste

Der neuerliche Lockdown hatte auch wirtschaftliche Folgen - und wiederum waren hier schwächere Familien am meisten betroffen. In der Arbeiterschicht stieg die Arbeitslosigkeit vom ersten zum zweiten Lockdown auf 14 Prozent. Rund die Hälfte der Familien beklagte Einkommensverluste, vor allem die einkommensschwächsten. „Fast sieben von zehn Haushalten mit unter 2000 Euro Nettoeinkommen berichten von Einkommensverlusten, sechs von zehn mussten Ausgaben einschränken oder auf Ersparnisse zurückgreifen. Nur ein Drittel hat überhaupt noch Ersparnisse, was gerade ärmere Familien in brenzlige Situationen bringt“, erklärte Blaha.