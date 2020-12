Neuer Anlauf von ÖVP und FPÖ gegen Kopftuch

„Zivilisatorischer Rückschritt“

„Kopftuchzwang für kleine Mädchen und islamische Unterdrückung sind wieder möglich“, spitzt FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner (auf Facebook) das Höchstgerichts-Erkenntnis zu. In einer Aussendung beklagt er es als „zivilisatorischer Rückschritt für die Gesellschaft“ und begründet das so: „Das Verbot des Tragens von islamischen Kopftüchern in Volksschulen war nie als Einschränkung der Religionsfreiheit gemeint, sondern als Schutzmechanismus vor der Sexualisierung und islamischen Unterdrückung von unmündigen Kindern gedacht.“