Revolution: Batman im neuen Comic Afroamerikaner

„Meine Söhne sind zum ersten Mal wirklich begeistert, was ich mache“, freut sich Drehbuchautor John Ridley. Gezeichnet wird die neue Serie von Nick Derington und Laura Braga. Auch die Black-Lives-Matter-Bewegung begrüßt den neuen Charakter. Ab Jänner kommt die vierteilige Serie in die Comicbuchläden. Das Unternehmen DC Comics zeigt im neuen Jahr einen Blick in die Zukunft ihrer Charaktere. Nicht nur Batman wird ersetzt: Auch in das Kostüm von Superman schlüpft Jonathan Kent, der Sohn des Mannes aus Stahl.