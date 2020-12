Ukrainische Hauptstadt Kiew in Eisbahn verwandelt

Plötzlicher Eisregen hat die ukrainische Hauptstadt Kiew in eine Eisbahn verwandelt. Videos zeigen Menschen, die über Gehsteige rutschen, weil das Gehen unmöglich ist, sowie Autos, die zu Schlitten werden. Das Video eines Mädchens mit Schulrucksack am Rücken, das es nicht schafft, auf einen Gehsteig zu kommen, sorgt für viel Aufsehen in den sozialen Medien.