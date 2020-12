Rätsel um Botschaft des „Zodiac-Killers“ gelöst

Nach über 50 Jahren hat ein Team von Kryptographie-Experten eine Botschaft des berüchtigten US-Serienmörders „Zodiac Killer“ erfolgreich entschlüsselt. Das Schreiben, das vorwiegend Prahlerei beinhalten soll, hatte der bis heute Unbekannte an eine Lokalzeitung geschickt. „Zodiac“ wird für mindestens fünf in den 1960er-Jahren begangene Morde in Nordkalifornien verantwortlich gemacht - er selbst will 37 Menschen getötet haben.