Taylor Swift und die Quadratur ihres Kreises

Hoffnung und Lebensmut

Die nun doppelt erfolgte Transformation vom krachenden Pop zum Alt-Rock-Bereich steht Swift weiterhin extrem gut zu Gesicht und man möchte ihr raten, sich dringend in diese Richtung weiterzubewegen. Die ganz großen Massen im Mainstream erreicht man mit ausschließlicher Selbstverwirklichung aber nur selten und so wird sich auch in Zukunft die Diskussion stellen, ob sich die 31-Jährige lieber als ernsthafte Musikerin mit Nachhaltigkeit inszenieren möchte, oder die vielen Millionen Teenager mit ihrer nachvollziehbaren Liebe zu leichtfüßigem Pop erfreut. In einem Song wie „Long Short Story“ zeigt die Amerikanerin jedenfalls, dass es sogar möglich könnte, künftig beide Welten kongruent zu vereinen. Damit würde sie sich nur noch weiter von ihrer zumindest in diesem Jahr schwächelnden Konkurrenz absetzen können. „Evermore“ ist das tröstliche und Hoffnung spendende Album, dass wir in der global bislang schlimmsten Corona-Phase brauchen, um Lebensmut und Kampfgeist aufrechtzuerhalten. Sollen die anderen ruhig in der Disco tanzen, Swift ist den anderen kreativ längst enteilt.