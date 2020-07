Taylor Swift: Sanfte Rückbesinnung mit „Folklore“

Perfektes Herbstalbum

So politisch und gesellschaftskritisch die Künstlerin in den letzten Monaten auf allen Plattformen auftauchte, so ruhig bleibt sie auf „Folklore“. Themen wie die US-Präsidentschaftswahl, gesellschaftliche Spaltungen oder der nicht enden wollende Rassismus haben überraschenderweise keinen Raum bekommen. Der Indie-Folk von Taylor Swift im Jahr 2020 besteht aus Erinnerungen, Erfahrungen, Rückblenden, etwas Fiktion und schwelgerischen Tagträumen, wie man sie am besten an lauen Sommerabenden im taufrischen Wiesengrün am Waldesrand verspürt. Von der augenzwinkernden Furie zu „Reputation“-Zeiten (2017) ist so gut wie nichts zu hören, Swift reicht uns in den Corona-Monaten das metaphorische Rotweinglas, umarmt uns und spendet den Trost, den sie manchmal auch selbst braucht. Das perfekte Herbstalbum, das zwei Monate zu früh kommt. Bleibt nur noch die Frage, ob hinter den Songwriting-Credits zu William Bowery tatsächlich die große Joni Mitchell steckt, wie im Internet gemunkelt wird. So ganz ohne Rätsel wäre es ja auch fad…