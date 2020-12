Mindestlohn in Gemeinden

„Die Gemeinden des Burgenlandes haben sich in den vergangenen Jahren positiv entwickelt. Das zeigt auch die neue Gemeindefinanzstatistik“, betont Gemeindereferentin Astrid Eisenkopf. Das sei nicht zuletzt das Ergebnis der hervorragenden Arbeit der rund 950 Gemeindebediensteten im Land. „Diese Leistung darf aber nicht nur durch Danksagungen honoriert werden, sondern diese Anerkennung soll sich auch in den Geldbörsen der Mitarbeiter widerspiegeln. Genau diese Anerkennung bringen wir mit der Einführung des Mindestlohns zum Ausdruck“, so Eisenkopf.