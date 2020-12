Rams‘ Defense lässt Newton kaum eine Chance

Nach der gestrigen 3:24-Niederlage der New England Patriots gegen die LA Rams muss Cam Newton weiterhin um den Einzug in die Playoffs zittern. Das Team aus Los Angeles erlaubte lediglich ein Field Goal. Besonders bezeichnend für die Defensive-Leistung der Rams war hierbei der 79-Yards-Touchdown von Kenny Young, nachdem dieser einen schwachen Pass Newtons abfing. Während LA weiterhin gute Chancen auf den Division-Titel in der NFC-West hat, müssen sich die Patriots bei 6:7 mit dem dritten Platz in der AFC-East begnügen. Das Video zeigt die Highlights der LA-Defense.