„Kein Corona!“ Ferraris Binotto reist trotzdem ab

Schon den Grand Prix in der Türkei hatte Binotto sausen lassen. In Sakhir war er wieder dabei. Laut Plan hätte es für ihn von dort weiter nach Abu Dhabi gehen sollen. Daraus wird aber nichts, weil Binotto sich vor der Weiterreise nicht wohl fühlte, wie es hieß. Statt nach Abu Dhabi ging es also für ihn ab nach Hause.