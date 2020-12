Spott im Netz für Baguette-Clutch von Moschino

Bereits Anfang des Jahres schickte Moschino-Chefdesigner Jeremy Scott seine Models als moderne Marie Antoinettes auf den Laufsteg. Dank Looks mit auffälligen Turmfisuren, Kleidern mit Reifröcken und in Zuckerlfarben verwandelte sich der Laufsteg für die Winter-Kollektion des Modehauses in ein buntes Fest, das denen am französischen Hof modisch wohl um nichts nachstand.