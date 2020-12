Immer mehr Zulieferer schlagen jetzt Alarm

Österreichs Brauereien „schmerzt jeder Tag“

Zwar stieg der private Alkoholkonsum in der Krise in Österreich, die Brauereien reißt das aber nicht heraus. „Uns schmerzt jeder Tag“, sagt Sigi Menz, Obmann des Verbandes der Brauereien Österreichs. „So begrüßenswert die Entlastung der Gastronomie auch ist, so wichtig wäre es, endlich die Dauerbelastung der Lieferanten zu beenden.“ Menz fordert ein Aussetzen der Biersteuer fürs erste Halbjahr 2021. Ansonsten würden viele Brauereien zusperren müssen.