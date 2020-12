Impfstoff per Flugzeug in Israel eingetroffen

Am Mittwoch ist eine erste Ladung mit mehr als 100.000 Dosen des Corona-Impfstoffs von Pfizer/Biontech per Frachtflugzeug auf Israels Ben-Gurion-Flughafen in Tel Aviv eingetroffen. Premier Benjamin Netanjahu kam zur Landepiste, um die Impfdosen in Empfang zu nehmen. „Das ist einer der bewegendsten Momente meiner ganzen Zeit als Ministerpräsident“, sagte er.