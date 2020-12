Polizei überredete betrunkenen Vater zum Aufgeben

42-Jähriger will in Therapie gehen

Alois Ebner, Leiter der Staatsanwaltschaft Ried: „Der Verdächtige war stark betrunken. Hintergrund sind nach ersten Erkenntnissen Beziehungsprobleme mit seiner Frau. Er ist bislang unbescholten, bei den Waffen hat es sich um Schreckschusspistolen gehandelt.“ Am Dienstag erfolgte die Einvernahme des 42-Jährigen. Dabei zeigte er sich umfassend geständig und geläutert. Als Motiv für die Tat gab er seine Alkoholsucht an. Um diese zu bekämpfen werde er sich in Therapie begeben. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.