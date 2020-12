Corona-Impfung: Harte Fakten statt Zwang

Die Kommunikation bei den Massentests hat dann ja nicht so gut funktioniert?

Der Zulauf ist nicht so gut wie erhofft. Man kann das z.B. nicht mit der Slowakei vergleichen, dort lag auch ein gewisser Zwang zugrunde, bei uns eben nicht. Viele finden diese Momentaufnahme nicht sinnvoll. Um sichere Feiertage zu genießen, müsste man sich am 20., 24. und 30. 12. testen lassen, was ein zu großer Aufwand ist. Am besten wäre es, wenn die Leute sich selber testen, das ist nicht so schwierig. Aber würden sie es konsequent machen, wenn sie Angst haben müssten, die Feiertage in Quarantäne zu verbringen?