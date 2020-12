Gespräch angekündigt: Toto Wolff zählt Bottas an

Bottas spricht von „Albtraum“

Doch nicht nur Bottas, auch Mercedes erwischte am Sonntag keinen guten Tag. Das Team hatte im Finish des Rennens nach Funkproblemen irrtümlich die für Bottas gedacht gewesenen Vorderreifen am Auto des führenden George Russell montiert. Daraufhin wurde der Finne mit seinen eigenen gebrauchten Pneus erneut rausgeschickt. „Du kommst an die Box, fährst aber wieder auf den gleichen alten Reifen weiter und verlierst Positionen. Das war ein Albtraum“, so Bottas.