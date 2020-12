Teststraßen in Kinos, Schulen und im Casino

Während am Freitag in drei Bundesländern der Startschuss für die Massentests bereits erfolgt ist (siehe Seiten 2/3), laufen in Kärnten die Vorbereitungen weiter auf Hochtouren. Die Generalprobe für die heute anlaufenden Testungen des Kärntner Schulpersonals wurde gestern erfolgreich durchgeführt. „Damit keine infizierten Soldaten im Dienst sind, wurden alle überprüft“, so Oberst Alexander Raszer vom Jägerbataillon 25. In acht Kärntner Kasernen werden heute und morgen bis zu 13.000 Personen aus dem Bildungssektor getestet. „Wir wissen, dass für dieses Wochenende teils heftiger Schneefall angesagt ist. Deshalb stehen zusätzlich mobile Teams bereit“, berichtet Kärntens Militärkommandant Walter Gitschthaler.