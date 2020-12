Schneewalze rollt heran: ÖBB sperren Tauernstrecke

Schon in den Tiroler Tälern sind bis zu einem Meter, in der Höhe sogar zwei Meter Neuschnee zu erwarten. Am Sonntag mischt sich unterhalb von 1000 Meter auch Regen dazu. Die Einsatzkräfte sind gerüstet, unter anderem verlegte das Rote Kreuz in Osttirol Ausrüstung in jene Gebiete, die von der Umwelt abgeschnitten sein könnten. In Kärnten wurden aufgrund der Niederschläge bereits vorsorglich die Wasserspiegel der drei Drau-Stauseen gesenkt.