Helene Fischer: 2020 „absolutes Katastrophenjahr“

Mit Blick auf die Einschränkungen in der Corona-Pandemie meinte sie: „2020 war für alle Künstler und vor allem für unsere Teams ein absolutes Katastrophenjahr.“ Doch sie wisse, dass es anderen Kollegen sehr viel schlechter geht, als ihr selbst. Vielen stünden vor dem finanziellen Aus. Das mache sie traurig. „Diese auftritt-lose Zeit ohne Publikum ist schon sehr bedrückend, trostlos und fühlt sich nicht natürlich an. Für mich als Künstlerin ist das ja nicht nur ein Job. Man legt sein ganzes Herzblut in einen Auftritt. Das ist meine Leidenschaft. Wenn das wegfällt, klafft ein großes Loch in meinem künstlerischen Leben.“