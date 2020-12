Stadttheater erst wieder im Februar geöffnet

Wie das Theater am Donnerstag in einer Aussendung mitteilte, wird die für Jänner 2021 geplante Produktion „Faust“ ersatzlos vom Spielplan genommen. Die für 12. Dezember 2020 geplante Premiere von „Il barbiere di Siviglia“ wird noch in dieser Spielzeit nachgeholt, „Das Dschungelbuch“ wird auf die kommende Spielzeit verschoben.