Söder lobt Österreich: „Richtig und verständlich“

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat die neuen Corona-Regeln in Österreich bezüglich Wintertourismus als „richtig und verständlich“ gelobt. Die Regierung kündigte am Mittwoch an, dass Skifahren erst ab dem 24. Dezember erlaubt ist. Der CSU-Chef hatte in der Vergangenheit schon vor einem Skiurlaub in Österreich gewarnt und erst am Montag Kontrollen für aus Österreich kommende Skifahrer angekündigt.