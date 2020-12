Schuster über Maradona: „Barcelona zerstörte ihn“

Von 1982 bis 1984 spielte der deutsche Bernd Schuster gemeinsam mit Diego Maradona beim FC Barcelona. Nach dem Tod des argentinischen Fußball-Superstars letzte Woche erinnerte sich dessen ehemalige Zimmerkollege nun an die für Diego so schwierige Zeit bei den Katalanen. „Anstatt ihn zu schützen, zerstörte Barcelona ihn", klagt er an.