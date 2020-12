Weniger Angebot abseits der Pisten als Lösung?

Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen“, sagt Gerald Paschinger, Leiter der Hochficht-Bahnen und Vize-Chef bei den Seilbahnen in der Wirtschaftskammer, nachdem durchgesickert war, dass die Regierung zwar plant, die Skigebiete aufzusperren, aber ohne Gastronomie. „Es gibt ausgereifte Sicherheitskonzepte für jeden einzelnen Lift“, sagt Paschinger, der den Winter keinesfalls abschreiben will: „Wir starten sicher reduziert, aber die Saison dauert bis Ostern“, also bis zum 5. April.