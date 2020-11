Brucker mit einer sensationeller Hinrunde

Goalgetter Matus Paukner in Überform - ein tolles Kollektiv und viele Punkte am Konto! Die Hinrunde des ASK BSC Bruck/Leitha kann sich sehen lassen. Trainer Mario Santner & Co. konnten in den neun Spielen tolle 18 Zähler erobern und überwintern auf dem starken zweiten Tabellenplatz. Die 3. Liga fragte beim erfolgreichen Trainer nach und wollte das Erfolgsrezept der Niederösterreicher erfahren.