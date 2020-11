Derzeit 406 Corona-Patienten in Kärntens Spitälern

Seit Mittwoch sind in Kärnten 414 Menschen mit einem positiven PCR-Test registriert worden, dazu kommen 102 positive Fälle aus Antigentests. 406 Coronapatienten werden in Spitälern behandelt (minus 10), davon 36 auf Intensivstationen (minus eins). Sieben Menschen sind an oder mit dem Coronavirus gestorben.