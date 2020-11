Hallen werden für Massentests schon reserviert

Hallen werden reserviert

Aus gut informierten Kreisen hörte die „Krone“, dass bei den Massentests auf bestehende Infrastrukturen zurückgegriffen wird. Darunter fallen auch Drive-Ins oder Teststraßen, die in der ersten Welle benutzt wurden, wie etwa das Design-Center. Doch gerade in Linz hat man noch keine Lokation namhaft gemacht. Als möglichen Grund hört man, dass es aus jetziger Sicht an Personal mangelt, um die Massentests durchführen zu können. In Wels rechnet man mit 40.000 Tests, um diese in 2 Tagen abzuwickeln, sind 66 Teststraßen geplant, 30 in den Messehallen 20 und 21, weitere in Turnsälen. Die Messe Ried bekam noch keine Anfrage, ob sie zur Verfügung stehe.