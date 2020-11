5802 Neuinfektionen, 90 weitere Todesfälle

5802 Corona-Neuinfektionen sind in den vergangenen 24 Stunden (Stand Mittwoch 9.30 Uhr) österreichweit gemeldet worden. Erneut ist die Zahl an Todesfällen innerhalb eines Tages hoch, wenngleich nicht so hoch wie noch am Vortag. 90 weitere Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, starben.