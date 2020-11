Messerangriff in Lugano mit Terror-Hintergrund

Am Abend schrieb auch der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) auf Twitter, dass er den islamistischen Angriff in Lugano verurteile. „Meine Gedanken sind bei den Opfern. [...] Wir stehen in diesen schwierigen Stunden an der Seite der Schweiz und werden eine gemeinsame Antwort auf den islamistischen Terrorismus in Europa geben und unsere Werte verteidigen.“