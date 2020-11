„Hilfe, Hilfe!“ Zirkus am Rande des Ruins

Unter den Folgen der Pandemie schwer zu leiden hat Zirkus Emilio. Die sonst fröhliche Artistentruppe mit Direktor Emil Wertheim ist seit der Krise zuerst wochenlang in Neudorf bei Parndorf festgesessen. Bewohner und die Gemeinde hatten die Familie versorgt. Doch die Einnahmen blieben aus, die Kassen leer. Dem Zirkus, der nun in der Steiermark gestrandet ist, fehlt es weiter am Nötigsten.