Hebein deutet Abschied von Parteispitze an

„Riss in der Partei“

Hebein hatte bei der Landesversammlung der Wiener Grünen in der Vorwoche von einem „Riss in der Partei“ gesprochen, der „deutlich zu spüren“ sei. Dies habe man in der Vergangenheit immer wieder erlebt, erinnerte sie an die innerparteiliche Debatte um den Heumarkt, die Ablöse ihrer Vorgängerin Maria Vassilakou oder eben die kürzlich erfolgte Nicht-Wahl ihrerseits in eine Führungsfunktion.