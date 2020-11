Online-Shop hilft Oberkärntnerin durch Lockdown

Sabine Pepper gehen die Ideen nicht aus. Bereits vor der Krise arbeitete die Unternehmerin fleißig an einem Online-Shop, von dem sie jetzt mehr als nur profitiert. „Viele meiner Kunden sind Urlauber. So musste ich mir überlegen, wie ich meine selbst hergestellten Salben, Tinkturen, Tees und Tropfen über die Grenzen an den Mann bringen kann“, sagt Pepper, Betreiberin des Landladls in Gmünd: „Heutzutage geht es ohne den digitalen Markt nicht mehr. Es ist leider deutlich spürbar, dass derzeit Touristen und Tagesgäste ausfallen.“