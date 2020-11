Uni-Forscher verglich Razzia mit der Nazizeit

Scharfe Kritik an Razzien

Der 38-Jährige kritisiert den Zeitpunkt der Razzien gegen Islamisten in ganz Österreich am 9. November scharf. Im Jahr 1938 fanden an diesem Tag vom NS-Regime organisierte Gewaltakte gegen Juden in Deutschland und Österreich statt. Der Islamforscher findet es unerhört, dass die Bundesregierung zwar der NS-Verbrechen gedenke – am selben Tag aber Hausdurchsuchungen gegen die Muslimbrüder angeordnet hat.