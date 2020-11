Polizeigewalt bei friedlichen Protesten in Minsk

Die Proteste in Weißrussland dauern mittlerweile seit drei Monaten an, forderten bereits mehrere Tote, Hunderte Verletzte und sorgten für Tausende Festnahmen. Seit August fordern Tausende Menschen den Rücktritt des Machthabers Alexander Lukaschenko. Auch dieses Wochenende gab es in der Hauptstadt Minsk friedliche Demonstrationen. Der Polizeiapparat stand mit Wasserwerfern, Leucht- und Lärmgranaten und „Spezialmitteln“ bereit.