„Meine Familie und mein Glaube geben mir Halt“

Thomas Stelzer: Es ist schon eigen. Und natürlich ertappe ich mich selbst auch dabei, zu sagen, was wäre eigentlich jetzt, wenn alles normal gewesen wäre? Oder was war voriges Jahr um diese Zeit? Aber man muss einfach den Schalter schnell umlegen und sagen, ok, das ist jetzt so der Rahmen, er ist noch dazu für alle fast gleich auf der Welt. Es nutzt kein Romantisieren und kein hin und her denken, man muss jetzt aus dem allen das Beste machen.