Zwei Todesfälle in „KultiWirt“-Familie

Gleich zwei Todesfälle erschüttern die Familie des weitum bekannten „Stoabaun-Wirts“ in St.…Georgen am Walde. Gastwirt Werner Haider (54) starb nur zwei Tage nach seinem Vater und Vorgänger in der Küche, Rudolf Haider (78). Wie es mit dem Gasthaus jetzt weitergeht, ist derzeit noch unklar.