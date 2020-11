Asylzentrum sorgt für Ärger: Ortschef empört

„Als Bürgermeister der betroffenen Gemeinde bin ich über die Vorgehensweise des ÖVP-Innenministers erstaunt, um nicht zu sagen entsetzt. Als ich von den Plänen zufällig erfahren habe, habe ich sofort zum Telefon gegriffen, das Gespräch gesucht und auch meinen Unmut klar zum Ausdruck gebracht. Es kann nicht sein, dass ich als Bürgermeister über Umwege von diesen Asylunterkunftsplänen erfahre, und das wenige Tage vor der geplanten Umsetzung“, zeigt sich Richard Frank entsetzt. Er hat sich nun auch schriftlich an die Bevölkerung gewandt. „Wir müssen diese Tatsache bis auf Weiteres zur Kenntnis nehmen. Wir werden die Situation aber genau beobachten und sofort einschreiten, sollte die Bevölkerung in Klingenbach mit gefährlichen Situationen konfrontiert werden. Der Schutz der Ortsbewohner hat oberste Priorität“, so Frank.