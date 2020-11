Polizei schnappte fünf Drogendealer

„Eine Personenkontrolle in Eisenstadt im heurigen Sommer war der Auftakt zu diesem großartigen Ermittlungserfolg“, resümiert ein Sprecher der Exekutive nicht ohne Stolz. Denn damals kontrollierten Beamte in Eisenstadt zwei Männer und fanden bei ihnen Drogen - Festnahme! „Im Zuge der weiteren Erhebungen konnten ein Burgenländer sowie ein Verdächtiger aus Wien verhaftet werden“, heißt es. Teilweise seien die Kriminellen auf frischer Tat mit Drogen ertappt worden. Anfang dieser Woche klickten nun schließlich noch für einen 23-Jährigen aus Wiener Neustadt (NÖ) die Handschellen. Zusammen sollen die fünf Männer Cannabis an 50 Abnehmer verkauft haben.